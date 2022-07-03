Сили оборони України після важких боїв відійшли з Лисичанська

Сили оборони України після важких боїв за м.Лисичанськ Луганської області були змушені відійти з позицій та рубежів, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в неділю ввечері.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Для збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що захисники Луганської та інших областей України героїчно виконують свої цивільні та військові обов'язки. "Ми продовжуємо боротьбу. На жаль, для успіху недостатньо сталевої волі та патріотизму потрібні матеріально-технічні ресурси", - наголошується в повідомленні.

При цьому в Генштабі висловили переконання у поверненні міста під контроль та у перемозі України надалі.