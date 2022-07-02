Події

14:55 02.07.2022

У Львові створять штаби оборони в кожному районі у зв'язку напруженням на кордоні України та Білорусі — Садовий

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У Львові створять штаби оборони в кожному районі у зв'язку напруженням на кордоні України та Білорусі — Садовий

У Львові створять штаби оборони в кожному районі у зв'язку напругою на кордоні України і Білорусі, повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Львова Андрій Садовий за результатами наради за участю військового і цивільного керівництва міста.

"Домовилися, що в кожному районі міста створимо штаб оборони і проведемо додаткове навчання членів добровольчих формувань тероборони", - написав мер Львова.

Також, за словами Садового, розглядається варіант формування резервних добровольчих батальйонів з числа співробітників міськради і комунальних підприємств.

"Продовжуємо формувати стратегічний запас продуктів на випадок блокування шляхів поставок. Потрібно готуватися до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу", - написав мер Львова.

 

Теги: #львів #білорусь #садовий

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