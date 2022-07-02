За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених обстрілами.

"По 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському та Харківському районах Харківської області, ще 1 у Чугуївському. Горіли приватні та дачні будинки, а також хвойна підстилка та суха трава", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 21:30 у Дергачах в результаті ворожого обстрілу спалахнув приватний двоповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників горів дах і приміщення на другому поверсі будинку на площі 80 кв.м., а також розташована поряд господарська споруда на площі 60 кв.м. За допомогою 3-х пожежних стволів пожежники локалізували вогонь о 22:45 та повністю ліквідували о 00:30.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, 1 липня ракетних та артилерійських атак зазнали Харків та низка населених пунктів області (Уди, Черкаська Лозова, Донець, Дергачі та Барвінкове).

"У результаті обстрілів було пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення гуртожитку та автомобіль. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Крім того, за минулу добу правоохоронці разом із військовими перевірили понад 1400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП №3 під час проведення оперативних заходів встановили причетність 36-річного громадянина до співпраці із загарбниками. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.