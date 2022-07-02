Події

08:08 02.07.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли

2 хв читати
За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, поліцейські задокументували понад 40 фактів руйнувань через ворожі обстріли

За минулу добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативні виїзди, 12 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 5 пожеж, спричинених обстрілами.

"По 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському та Харківському районах Харківської області, ще 1 у Чугуївському. Горіли приватні та дачні будинки, а також хвойна підстилка та суха трава", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, о 21:30 у Дергачах в результаті ворожого обстрілу спалахнув приватний двоповерховий будинок. На момент прибуття рятувальників горів дах і приміщення на другому поверсі будинку на площі 80 кв.м., а також розташована поряд господарська споруда на площі 60 кв.м. За допомогою 3-х пожежних стволів пожежники локалізували вогонь о 22:45 та повністю ліквідували о 00:30.

Піротехніки ДСНС ліквідували 11 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

За інформацією відділу комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області, 1 липня ракетних та артилерійських атак зазнали Харків та низка населених пунктів області (Уди, Черкаська Лозова, Донець, Дергачі та Барвінкове).

"У результаті обстрілів було пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення гуртожитку та автомобіль. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 40 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів і пожеж", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Крім того, за минулу добу правоохоронці разом із військовими перевірили понад 1400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 20 осіб для перевірки їхньої можливої співпраці з російськими окупантами.

Співробітники відділу кримінальної поліції ХРУП №3 під час проведення оперативних заходів встановили причетність 36-річного громадянина до співпраці із загарбниками. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли #наслідки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 02.07.2022
Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, 12 – поранено

Минулої доби від обстрілів на Донеччині загинуло четверо людей, 12 – поранено

07:51 02.07.2022
Окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини із усіх наявних видів озброєння

Окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини із усіх наявних видів озброєння

07:48 02.07.2022
За добу окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру, поранено жінку

За добу окупанти випустили по території Сумської області понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру, поранено жінку

19:02 01.07.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі та в південних областях, завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій країні

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на Донбасі та в південних областях, завдають ракетних ударів по цивільних об'єктах у всій країні

16:27 01.07.2022
Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

Харківщина зазнала понад 40 обстрілів за тиждень – К.Тимошенко

10:16 01.07.2022
Росія не припиняє обстрілів Чернігівської та Сумської областей із використанням мінометів та артилерії

Росія не припиняє обстрілів Чернігівської та Сумської областей із використанням мінометів та артилерії

09:27 01.07.2022
На Харківщині через ворожі обстріли горіли промислові об'єкти – ДСНС

На Харківщині через ворожі обстріли горіли промислові об'єкти – ДСНС

07:49 01.07.2022
Ворог обстріляв громади у Зеленодольську та Великій Костромці

Ворог обстріляв громади у Зеленодольську та Великій Костромці

22:34 30.06.2022
Окупанти обстріляли дві громади Сумської області, без постраждалих – Живицький

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області, без постраждалих – Живицький

16:15 30.06.2022
ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

ЗСУ не спостерігають і не передбачають відкриття другого фронту на харківському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

Вранці Миколаїв зазнав ракетного обстрілу

Окупанти завдали авіаудару фосфорними бомбами по Зміїному

ОСТАННЄ

Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

Тимошенко проінспектував відновлення об'єктів цивільної інфраструктури Житомирщини, які постраждали від російської агресії

У Пентагоні підтвердили відступ росіян зі Зміїного в результаті українських обстрілів

За добу окупанти поранили п’ятьох цивільних на Донеччині, серед них 11-річна дитина

На місці ракетного удару на Одещині відпрацювали експерти АСА та військові радники

На Авдіївському, Бахмутському та Харківському напрямках окупанти завдали авіаударів. Білорусь продовжила терміни мобнавчання до 9 липня

Зеленський подякував Байдену за постачання зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Український винищувач завдав удару по двох складах боєприпасів РФ на Херсонщині -

Пентагон оголосив про пакет додаткової військової допомоги для України на $820 млн

Зеленський подякував Байдену за новий пакет безпекової допомоги

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА