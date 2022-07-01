Події

19:10 01.07.2022

Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

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Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами ПРО

Після обстрілу Росією Одеської області міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів забезпечити Україну сучасними системами протиракетної оборони.

"Терористична держава Росія продовжує війну проти мирного населення, завдавши нічних ракетних ударів по Одеській області, внаслідок чого загинули десятки людей, зокрема діти. Закликаю партнерів якнайшвидше забезпечити Україну сучасними системами ПРО. Допоможіть нам врятувати життя і покласти край цій війні", - написав Кулеба у твіттері в п'ятницю.

 

 

 

Теги: #про #заклик #кулеба

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