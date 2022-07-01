Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.

"Щодо НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, за словами глави держави, питання призначення спеціального антикорупційного прокурора вивчає спеціальна комісія.

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він.