Події

18:12 01.07.2022

Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом - Зеленський

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Конкурс на керівника НАБУ буде оголошено найближчим часом - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що конкурс на керівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) буде оголошено найближчим часом.

"Щодо НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Впевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, за словами глави держави, питання призначення спеціального антикорупційного прокурора вивчає спеціальна комісія.

"Щодо керівника САП, то не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент", - додав він.

Теги: #конкурс #набу

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