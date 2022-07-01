Окупанти на Херсонщині дезертують із російської армії та намагаються проникнути до Криму - ГУР

Російські окупанти намагаються проникнути з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати "Калашнікова". Рухаються в бік Криму. При цьому пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", – поінформувало ГУР у фейсбуці у п'ятницю.

За даними ГУР, у Херсонській області фіксують часті випадки дезертирства російських військових. "Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії. Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре "відпрацьованим", - наголошується в повідомленні.