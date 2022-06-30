Події

10:26 30.06.2022

Лазебна обговорила з віцепрезидентом Єврокомісії захист прав переміщених до ЄС українських дітей

2 хв читати
Лазебна обговорила з віцепрезидентом Єврокомісії захист прав переміщених до ЄС українських дітей

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна обговорила під час візиту до Брюсселя з віцепрезидентом Європейської комісії Дубравкою Шуїцою (Dubravka Šuica) проблеми захисту прав українських дітей, які перемістилися до країн Європейського Союзу.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики в середу, сторони також обговорили імплементацію нещодавно ратифікованої Україною Стамбульської конвенції, а також перспективи ратифікації Україною Гаазької конвенції щодо захисту дітей та співпраці з питань міждержавного усиновлення.

"Наш народ послідовно відстоює свій вибір європейських цінностей та європейського вектору розвитку. І підтримка наших намірів з боку країн ЄС надихає на більші досягнення та реформи… Зараз ми абсолютно єдині у кожному кроці, який зміцнює в нашому суспільстві повагу до прав людини та рівність", - зазначила Лазебна.

Міністр окреслила проблемні питання із захистом прав переміщених українських дітей за вразливими категоріями в окремих країнах ЄС та передала віцепрезиденту Єврокомісії добірку випадків порушення прав дітей для роботи з країнами-членами ЄС щодо їх вирішення та запобігання таким порушенням у майбутньому.

Сторони погодилися, що розпочинати реформи, необхідні для проходження євроінтеграційного шляху, Україна має прямо зараз, як і відновлення країни, і подолання негативних наслідків війни для людей.

"Ми не збираємось відбудовувати ту систему соціального захисту, яка була до широкомасштабної війни і місцями гуртувалась ще на радянських підходах. Іноді руйнування – це можливість швидше збудувати нове. Тому ми запропонували нове бачення та конкретні кроки, як нам рухатись від соціального захисту до соціального добробуту і суспільства рівних можливостей", - зазначила Лазебна.

Теги: #діти #єс #захист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 30.06.2022
У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

У результаті російської агресії в Україні загинула 341 дитина, 631 – поранено

06:43 30.06.2022
В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

В Україні розроблять публічну карту дій щодо інтеграції з ЄС

18:52 29.06.2022
Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень

Україна та ЄС уклали угоду про лібералізацію транзитних та двосторонніх міжнародних перевезень

10:58 29.06.2022
ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

ЄС зробив ще один крок до відмови від теплових двигунів автомобілів

09:00 29.06.2022
В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

В Україні загинула 341 дитина, поранено понад 627 в результаті збройної агресії РФ

07:42 29.06.2022
Україна та ЄС у середу підпишуть угоду про "транспортний безвіз"

Україна та ЄС у середу підпишуть угоду про "транспортний безвіз"

16:38 28.06.2022
ЄС розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки ЗСУ

ЄС розпочинає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки ЗСУ

12:02 28.06.2022
Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

Країни ЄС можуть зберігати газ в Україні для досягнення встановленого Європейською радою рівня заповнення ПСГ на 80% – глава Міненерго

09:51 28.06.2022
Повномасштабна агресія РФ забрала життя 341 дитини в Україні, щонайменше 622 поранено - Офіс генпрокурора

Повномасштабна агресія РФ забрала життя 341 дитини в Україні, щонайменше 622 поранено - Офіс генпрокурора

14:44 27.06.2022
ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

ЄС передає Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз на EUR11,3 млн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Окупанти залишили острів Зміїний

У Румунії зійшли з рейок 15 українських порожніх вагонів-зерновозів – голова УЗ

У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків - ДСНС

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо формування реєстру олігархів

ОСТАННЄ

Російські окупанти насильно змушують працівників ЗАЕС осушити охолоджувальні басейни - "Енергоатом"

Залужний: Острів Зміїний звільнено від російських окупантів

Швеція надасть Україні протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на 500 млн крон

РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти в Україні, результати будуть руйнівними для світу - Кличко на саміті НАТО

Найближчі дні в Україні будуть спекотними, лише в окремих областях очікується дощ із грозою

Британські літаки можуть допомогти гарантувати безпечний експорт українського зерна

Чернігівщина знову обстріляна з території РФ - ОК "Північ"

Окупанти залишили острів Зміїний

СБУ затримала російського інформатора, який збирав дані для ракетних ударів та диверсій на кордоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА