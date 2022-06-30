Лазебна обговорила з віцепрезидентом Єврокомісії захист прав переміщених до ЄС українських дітей

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна обговорила під час візиту до Брюсселя з віцепрезидентом Європейської комісії Дубравкою Шуїцою (Dubravka Šuica) проблеми захисту прав українських дітей, які перемістилися до країн Європейського Союзу.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики в середу, сторони також обговорили імплементацію нещодавно ратифікованої Україною Стамбульської конвенції, а також перспективи ратифікації Україною Гаазької конвенції щодо захисту дітей та співпраці з питань міждержавного усиновлення.

"Наш народ послідовно відстоює свій вибір європейських цінностей та європейського вектору розвитку. І підтримка наших намірів з боку країн ЄС надихає на більші досягнення та реформи… Зараз ми абсолютно єдині у кожному кроці, який зміцнює в нашому суспільстві повагу до прав людини та рівність", - зазначила Лазебна.

Міністр окреслила проблемні питання із захистом прав переміщених українських дітей за вразливими категоріями в окремих країнах ЄС та передала віцепрезиденту Єврокомісії добірку випадків порушення прав дітей для роботи з країнами-членами ЄС щодо їх вирішення та запобігання таким порушенням у майбутньому.

Сторони погодилися, що розпочинати реформи, необхідні для проходження євроінтеграційного шляху, Україна має прямо зараз, як і відновлення країни, і подолання негативних наслідків війни для людей.

"Ми не збираємось відбудовувати ту систему соціального захисту, яка була до широкомасштабної війни і місцями гуртувалась ще на радянських підходах. Іноді руйнування – це можливість швидше збудувати нове. Тому ми запропонували нове бачення та конкретні кроки, як нам рухатись від соціального захисту до соціального добробуту і суспільства рівних можливостей", - зазначила Лазебна.