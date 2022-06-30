СБУ збирає докази того, що обстріл ТРЦ у Кременчуці був свідомим злочином російської армії

Служба безпеки України збирає численні підтвердження того, що російські окупанти свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілюючи ТРЦ у Кременчуці, заявив глава СБУ Іван Баканов.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", - зазначив Баканов, повідомляє пресслужба СБУ.

Задокументовано, що запуск ракет "Х-22" здійснено з бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузької області Росії. Самі ракети було випущено в повітряному просторі Курської області.

На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебували багато відвідувачів. Можна порівняти супутникові знімки міста до та після обстрілу. Щодо обстрілів заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

"Тобто всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами", - наголосили в СБУ.

Як повідомлялося, Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебували понад тисячу мирних жителів. Станом на 29 червня кількість постраждалих становить 65, загинули 18 осіб.