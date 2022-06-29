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19:49 29.06.2022

Мадрид став містом-побратимом Києва - Кличко

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Мадрид став містом-побратимом Києва - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко та мер Мадриду Хосе Луїс Мартінес-Алмейда уклали угоду про побратимство двох міст, повідомила пресслужба мера Києва.

"Сьогодні з мером Мадриду Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою підписали Меморандум про побратимство наших міст. Мадрид став першим іспанським містом-побратимом Києва. Це історична подія для наших міст і відбулася вона під час історичного саміту НАТО, який відбувається в ці дні в Мадриді", - розповів Кличко.

Він зазначив, що під час укладення угоди було заплановано декілька спільних проєктів Києва та Мадриду.

"Я дякую нашим західним партнерам, нашим іспанським партнерам за підтримку України в цей критичний для неї час. І, переконаний, наша співпраця з Мадридом буде ефективною і корисною для наших столиць. Сьогодні Мадрид приймає біженців з України, надає гуманітарну допомогу Києву та Україні. Обговорили ми і чимало проєктів, які плануємо спільно втілити в українській та іспанській столицях", - підсумував Кличко.

Теги: #мадрид #угода #побратими

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