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19:18 29.06.2022

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти ведучого КВК Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів

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Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти ведучого КВК Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи російських спортсменів

Кабінет Міністрів пропонує Раді національної безпеки і оборони впровадити санкції на п'ять років щодо ведучого КВК Олександра Маслякова, шести членів журі КВК, 19 учасників КВК та семи спортсменів.

Згідно з розпорядженням №535 від 24 червня, через дії, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, зокрема умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, участь у концертних та інших заходах на зазначеній території, уряд пропонує впровадити санкції проти 33 російських діячів культури, телебачення і спорту.

Зокрема, щодо: ведучого Олександра Маслякова, шоумена Валдіса Пельша, співачки Пелагеї Телегіної (сценічний псевдонім "Пелагея"), білоруського гумориста Вадима Галигіна, спортсмена Микити Нагорного, керівника культурних проєктів Сергія Першина, депутата Державної думи Росії Сангаджи Тарбаєва, учасників різних команд КВК Олексія Крівеня, Максима Конюхова, Дениса Шуренка, Костянтина Бутусова, Світлани Малюткіної, Султана Нугайбєкова, Романа Сафонова, Айдара Сулейманова, Дениса Бондарєва, Павла Кореневського, Олени Федотової, Аліни Омельянчук, Сергія Жарікова, Михайла Матюха, Олексія Жирнова, Олександра Висоцьких, Ірини Девочкіної, Олексія Мурашова, Володимира Шнитка, а також учасників Міжнародного фестивалю силових видів спорту, які брали участь у "Євразійських іграх-2021", спортсменів Михайла Шивлякова, В'ячеслава Максюти, Назара Долицького, Юрія Колмакова, Петра Мартиненка, Оксани Кошелєвої, Сергія Харламова.

Крім того, пропонується запровадити санкції проти двох російських компаній, які надавали туристичні послуги та організовували заходи в окупованому Криму.

Зокрема, йдеться про ТОВ "Канон.Ру" і ТОВ "Телевизионное творческое объединение "АМИК".

Теги: #рф #санкції #пропозиція

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