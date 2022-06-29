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17:37 29.06.2022

Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

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Найбільший обмін полоненими з 24 лютого: звільнені 144 захисники України, зокрема 43 військовослужбовці "Азова" - ГУР

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабного російського вторгнення, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зі 144 звільнених - 95 захисників "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

Загалом, за даними ГУР МО, було звільнено 59 бійців Національної гвардії України, 30 військовослужбовців Військово-Морських сил, 28 - Збройних сил України, 17 - Державної прикордонної служби України, 9 - Територіальної оборони та одного співробітника Національної поліції України.

Серед них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому - 19 років.

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - зазначається у повідомленні.

Координаційний штаб продовжує свою роботу щодо повернення всіх полонених захисників.

 

Теги: #полонені #обмін #гур_міноборони

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