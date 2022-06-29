Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод - речник МЗС

Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод, мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Тепер Росія каже, що Захід перешкоджає експорту продовольства. У них ніколи не закінчуються виправдання. Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, світові загрожує голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви", - написав Ніколенко у твіттері у середу.

Раніше речник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що "РФ готова експортувати десятки мільйонів тонн зерна, якщо Захід припинить блокування постачань продовольства".