Джонсон на саміті НАТО закликає інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що на саміті лідерів НАТО закликатиме інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України.

"На цьому саміті лідерів НАТО я закликатиму інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України. Велика Британія завжди відігравала історичну роль у НАТО, що працює над усуненням найбільших глобальних загроз і побудовою безпечнішого світу", - написав Джонсон у твіттері в середу.