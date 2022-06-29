Події

11:02 29.06.2022

Джонсон на саміті НАТО закликає інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України

1 хв читати
Джонсон на саміті НАТО закликає інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що на саміті лідерів НАТО закликатиме інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України.

"На цьому саміті лідерів НАТО я закликатиму інші країни продовжувати робити все можливе для підтримки України. Велика Британія завжди відігравала історичну роль у НАТО, що працює над усуненням найбільших глобальних загроз і побудовою безпечнішого світу", - написав Джонсон у твіттері в середу.

Теги: #нато #джонсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:47 29.06.2022
РОСІЯ ХОЧЕ ПІДКОРИТИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ КОЛИСЬ ПЕРЕБУВАЛИ У СФЕРІ ЇЇ ВПЛИВУ, – ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ НАТО

РОСІЯ ХОЧЕ ПІДКОРИТИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ КОЛИСЬ ПЕРЕБУВАЛИ У СФЕРІ ЇЇ ВПЛИВУ, – ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ НАТО

12:57 29.06.2022
НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

НАТО: Комплексний пакет допомоги Україні включатиме нелетальну, гуманітарну допомогу, а також сприяння переходу України на сучасне озброєння

12:52 29.06.2022
У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

У НАТО не вважають пріоритетом для України вступ до Альянсу зараз, але після перемоги Києва готові повернутися до переговорів

12:34 29.06.2022
Генсек НАТО, відкриваючи Мадридський саміт: Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона перемогла

Генсек НАТО, відкриваючи Мадридський саміт: Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона перемогла

12:14 29.06.2022
Зеленський виступить на закритій сесії саміту НАТО

Зеленський виступить на закритій сесії саміту НАТО

12:02 29.06.2022
Путін не досяг успіху в тому, щоб закрити двері НАТО, – Столтенберг про приєднання Фінляндії та Швеції

Путін не досяг успіху в тому, щоб закрити двері НАТО, – Столтенберг про приєднання Фінляндії та Швеції

09:52 29.06.2022
У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

У Мадриді розпочинається історичний саміт НАТО: Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства, РФ отримає статус загрози

06:59 29.06.2022
Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

Успішний рух Швеції та Фінляндії до вступу до НАТО - сигнал для Росії - Столтенберг

06:58 29.06.2022
Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

22:01 28.06.2022
Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

Швеція та Фінляндія будуть запрошені до членства в НАТО на саміті в Мадриді

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Одну ракету над Одесою збили, але є і приліт – А.Геращенко

РОСІЯ ХОЧЕ ПІДКОРИТИ ДЕРЖАВИ, ЯКІ КОЛИСЬ ПЕРЕБУВАЛИ У СФЕРІ ЇЇ ВПЛИВУ, – ЗЕЛЕНСЬКИЙ НА САМІТІ НАТО

Генсек НАТО, відкриваючи Мадридський саміт: Ми й надалі підтримуватимемо Україну, щоб вона перемогла

Зеленський виступить на закритій сесії саміту НАТО

ОСТАННЄ

ЄСПЛ узяв до розгляду позов України проти Росії

Одну ракету над Одесою збили, але є і приліт – А.Геращенко

Президент Індонезії відвідав Ірпінь

В ІП "Біла Церква" побудують 11 тис. кв. м промислових приміщень для релокації підприємств

Російські окупанти готують провокацію зі звинуваченням українських атомників у зберіганні зброї на території ЗАЕС

Голів двох окупованих громад Херсонщини звільнили з полону російських окупантів

Мерія Кременчука виплатить матеріальну допомогу сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор"

США збільшать військовий контингент у країнах Європи - Байден

Короткочасні дощі та грози будуть у четвер у північних, центральних, південних і Харківській областях

Кулеба закликав призупинити повноваження РФ в ОБСЄ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА