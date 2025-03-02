Спікер Джонсон сподівається на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон назвав поведінку президента України Володимира Зеленського на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом такою, що розчаровує, та висловив сподівання на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів.

"Я сподіваюся і молюся, чесно кажучи, що президент Зеленський схаменеться, повернеться до президента Трампа, висловить подяку, як і належить, вибачиться за свою поведінку там і прийме цю угоду про права на видобуток корисних копалин, тому що це найкращий спосіб для нас досягти миру в цьому регіоні, і це в інтересах обох країн", – таке відео він розмістив у себе у соцмережі X у неділю.

На думку Джонсона, президенту України варто було висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні і "фактично допомогли йому залишитися живим і залишитися при владі".

Віце-президент США Джеймс Девід Венс у неділю в соцмережі Truth перепостив допис Matthew Yglesias щодо недоцільності США вести війну заради України, але можливості продовжувати надсилати військову техніку "нескінченно довго", до якого додав коментар, що США насправді не можуть робити це "нескінченно довго".

"Гірка іронія нинішнього становища Америки полягає в тому, що ті самі люди, які підтримують постійні поставки зброї в Україну, також підтримують деіндустріалізацію Америки. Саме те, що ви хочете, щоб ми надсилали, - це те, чого ми не виробляємо достатньо", – додав Венс.