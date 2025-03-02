Події

20:11 02.03.2025

Спікер Джонсон сподівається на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів

2 хв читати
Спікер Джонсон сподівається на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон назвав поведінку президента України Володимира Зеленського на зустрічі із президентом США Дональдом Трампом такою, що розчаровує, та висловив сподівання на повернення Зеленського до Трампа із вибаченням та підписання угоди щодо мінералів.

"Я сподіваюся і молюся, чесно кажучи, що президент Зеленський схаменеться, повернеться до президента Трампа, висловить подяку, як і належить, вибачиться за свою поведінку там і прийме цю угоду про права на видобуток корисних копалин, тому що це найкращий спосіб для нас досягти миру в цьому регіоні, і це в інтересах обох країн", – таке відео він розмістив у себе у соцмережі X у неділю.

На думку Джонсона, президенту України варто було висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні і "фактично допомогли йому залишитися живим і залишитися при владі".

Віце-президент США Джеймс Девід Венс у неділю в соцмережі Truth перепостив допис Matthew Yglesias щодо недоцільності США вести війну заради України, але можливості продовжувати надсилати військову техніку "нескінченно довго", до якого додав коментар, що США насправді не можуть робити це "нескінченно довго".

"Гірка іронія нинішнього становища Америки полягає в тому, що ті самі люди, які підтримують постійні поставки зброї в Україну, також підтримують деіндустріалізацію Америки. Саме те, що ви хочете, щоб ми надсилали, - це те, чого ми не виробляємо достатньо", – додав Венс.

 

 

Теги: #джонсон #порада #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 02.03.2025
Зеленський летить на зустріч з королем у Сандрінгемі - ЗМІ

Зеленський летить на зустріч з королем у Сандрінгемі - ЗМІ

18:55 02.03.2025
Трамп опублікував пост блогера про безальтернативність для Зеленського відступити та прийняти умови президента США

Трамп опублікував пост блогера про безальтернативність для Зеленського відступити та прийняти умови президента США

18:24 02.03.2025
Волтц: Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами і з Росією

Волтц: Нам потрібен лідер в Україні, який зможе домовитися з нами і з Росією

17:03 02.03.2025
У Лондоні розпочався саміт щодо України

У Лондоні розпочався саміт щодо України

16:47 02.03.2025
Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

14:37 02.03.2025
Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

Білий дім чекає від Зеленського "наступних кроків" - ЗМІ

14:33 02.03.2025
Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

Україна продовжить працювати з усіма партнерами, щоб досягти справедливого і міцного миру - Сибіга

12:45 02.03.2025
Рок-гурт U2 підтримав Зеленського

Рок-гурт U2 підтримав Зеленського

09:17 02.03.2025
Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

21:48 01.03.2025
Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

ВАЖЛИВЕ

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Британія посилить оборонні спроможності України у випадку досягнення миру і відрядить туди контингент - Стармер

ОСТАННЄ

Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

Трюдо: Я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі

Ми маємо терміново переозброїти Європу - Урсула фон дер Ляєн

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Україна буде перетворена на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками - Урсула фон дер Ляєн

Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

Україні потрібна сильна армія – Шольц після саміту у Лондоні

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА