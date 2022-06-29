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06:58 29.06.2022

Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

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Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО повністю змінить ситуацію з регіональною безпекою, вважає Столтенберг

Приєднання у майбутньому Фінляндії та Швеції до НАТО не лише посилить альянс, а й повністю змінить безпекову ситуацію в Балтійському регіоні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок.

"Просто подивіться на карту. Ви зрозумієте, що це повністю змінить безпекову ситуацію в Балтійському регіоні", - заявив Столтенберг під час пресконференції. Він зазначив, що Фінляндія та Швеція розташовані неподалік Естонії, Литви та Латвії, тому приєднання країн до альянсу справді важливе для країн Балтії.

Також Фінляндія та Швеція принесуть до НАТО добре розвинену армію, стабільні та сильні політичні інституції, що посилить і НАТО, і обидві країни. Столтенберг, говорячи про результати вступу Стокгольма та Гельсінкі до НАТО, зазначив, що ці країни скасують ембарго на постачання озброєнь Туреччині.

Раніше у вівторок Анкара погодилася підтримати кандидатури Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО на саміті в Мадриді.

Теги: #нато #швеція #фінляндія

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