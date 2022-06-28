Україна створює Стратегічну групу та Координаційний центр із забезпечення оборони
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення Стратегічної групи та Координаційного центру із забезпечення оборони України.
"Щоб покращити координацію забезпечення української армії разом із закордонними союзниками військово-політичне керівництво України створило Стратегічну групу. До групи увійдуть представники Генштабу Збройних сил, Міністерства оборони України, а також представники військових штабів США, Великої Британії та інших ключових країн – партнерів", - сказав він на брифінгу у Києві у вівторок.
"Перед нами щодня стоїть багато складних організаційних, логістичних, технологічних та інших проблем. Тому за ініціативи Офісу президента також розпочав роботу Координаційний центр забезпечення оборони України. Він є ключовою ланкою системи отримання допомоги у сфері безпеки", - наголосив він.
Єрмак зазначив також, що "наша з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним постійна комунікація з радником з питань національної безпеки президента США Джейком Салліваном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Майклом Міллі дає свої результати. Україна, таким чином, рухається до переозброєння своєї армії за стандартами НАТО".