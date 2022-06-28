Події

20:39 28.06.2022

Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

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Росіяни вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються

Російські окупанти вдарили по території Криворізької ТЕС, наслідки з'ясовуються, ще дві ворожі ракети влучили по території Дніпра, співробітники ДСНС продовжують аварійно-рятувальні роботи, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"На жаль, дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла у будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар. Друга ракета поцілила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель", - написав він у телеграм-каналі.

Співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Також російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з'ясовуються.

Окрім ракетних обстрілів, вдень окупанти зі ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району. Влучили по Зеленодольську і по Великій Костромці. Постраждав чоловік.

 

 

 

Теги: #тес #руйнування #дніпропетровська

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