Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив прильоти у Дніпрі, закликав не виходити з укриттів.
"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він у фейсбуці.
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив прильоти у Дніпрі, закликав не виходити з укриттів.
"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він у фейсбуці.
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