Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив прильоти у Дніпрі, закликав не виходити з укриттів.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він у фейсбуці.