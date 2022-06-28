Події

17:14 28.06.2022

Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

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Мер Дніпра повідомив про прильоти в місті

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив прильоти у Дніпрі, закликав не виходити з укриттів.

"Прильоти. З укриттів не виходимо. Фото, відео не постимо", - написав він у фейсбуці.

 

Теги: #дніпро #філатов

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