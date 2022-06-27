Уже 13 загиблих унаслідок ракетного удару по Кременчуку – голова обладміністрації

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив про 13 загиблих унаслідок ракетного удару по торговельно-розважальному центру у м. Кременчуці Полтавської області в понеділок.

"13 загиблих унаслідок ракетних обстрілів у Кременчуці. Про остаточну кількість загиблих людей говорити зарано", - написав Лунін у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, російські окупанти в понеділок удень завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор" у м. Кременчуці Полтавської області, де на той момент перебувало понад тисячу цивільних осіб. Раніше повідомлялося про 11 загиблих унаслідок ракетного удару.