Вісім людей загинуло і понад 20 поранених у результаті ворожого обстрілу цивільних осіб у Лисичанську

Вісім людей загинуло і понад 20 поранених у результаті ворожих обстрілів цивільних осіб у Лисичанську на Луганщині, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні в Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни вдарили по натовпу людей з РСЗВ "Ураган". Вісім лисичан загинули, 21 особа доставлена до лікарні, з них п'ятеро після отримання медичної допомоги залишилися в Лисичанську", - написав Гайдай у фейсбуці.

Він зазначив, що 16 городян евакуйовано до лікарень до інших регіонів.