Стефанчук вважає, що Росії не місце в ОБСЄ та ПА ОБСЄ

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що Російській Федерації як країні-агресору не місце у цивілізованих міжнародних організаціях на кшталт ОБСЄ та Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

"Настав час не просто вести дискусію, а доходити до висновку, що країнам-агресорам, країнам, які розпочинають війну та чинять геноцид, - не місце у цивілізованих міжнародних організаціях, зокрема в ОБСЄ та ПА ОБСЄ", – заявив спікер на робочій зустрічі з президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт у понеділок, повідомляє пресслужба українського парламенту.

Водночас він додав, що "з огляду на безпеку як основу організації ОБСЄ, у ній не можуть брати участь люди, які руйнують цю безпеку".

Стефанчук наголосив, що Україна чекає на потужну підсумкову декларацію, яку може подати ПА ОБСЄ у липні цього року.

"Не вважатиму війну повністю завершеною, якщо не буде справедливого вироку тому, хто здійснив цей акт агресії, і Україна не отримає компенсацію за рахунок агресора збитків, завданих нашій державі та народу", – зазначив він.

Голова ВР також знову запросив керівництво ПА ОБСЄ приєднатися до "Кримської платформи", щоб "разом ще потужніше сприяти деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь".