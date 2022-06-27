У Варшаві відкрилася виставка знищеної силами оборони України російської техніки

У Варшаві відбулося відкриття виставки знищеної силами оборони України російської техніки "За нашу і вашу свободу", повідомило Міністерство оборони України.

"Я щиро вдячна польському народу та польській державі за всю ту допомогу, яку отримала Україна за 124 дні відсічі повномасштабної російської агресії. І в тилу, і на передовій українці відчувають підтримку поляків. Польська зброя зміцнює нашу оборону на фронті. Ми завжди пам'ятатимемо це!", – сказала на відкритті виставки заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Також у події взяли участь керівник канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик та заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Скуркевич. Маляр подякувала особисто Дворчику та канцелярії прем'єр-міністра Польщі за співпрацю в організації цієї виставки.

"Виставка називається "За нашу і вашу свободу". Цей вираз зрозумілий і в Києві, і у Варшаві. Я сподіваюся, що люди, які побачать цю техніку у Варшаві, а потім в інших містах, краще відчують, що маємо спільну мету. Ми хочемо показати, що через нашу територію російські танки можуть потрапити до Європи лише як виставкові експонати. Україна вже довела, що є надійним щитом Європи на сході", - наголосила Маляр.

Зазначено, що це перша подібна виставка на території країн ЄС та НАТО.