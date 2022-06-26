Події

08:16 26.06.2022

ППО збила одну з ракет, що летіла у бік Києва

1 хв читати
ППО збила одну з ракет, що летіла у бік Києва

Вранці в неділю на Київщині ППО збила одну з ракет, що летіли у напрямку столиці, уламки впали на околицях одного із селищ, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні вранці ворог ударив по столиці. В області працювала ППО - збита одна ракета. Залишки ракети впали на околицях одного із сіл району. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві в результаті обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлові будинки.

 

 

 

Теги: #ракета #київська_область #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:19 25.06.2022
У Київській області під час боїв було пошкоджено 49 мостів

У Київській області під час боїв було пошкоджено 49 мостів

19:44 25.06.2022
У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

У Баришівській ОТГ Київської області війна забрала 18 життів, готуються виплати сім'ям постраждалих

11:39 25.06.2022
Українська ППО під час масованого обстрілу Житомирської області з боку Білорусі збила близько 10 ворожих ракет

Українська ППО під час масованого обстрілу Житомирської області з боку Білорусі збила близько 10 ворожих ракет

07:32 24.06.2022
Стендові випробування ракети для місячної місії США завершено

Стендові випробування ракети для місячної місії США завершено

13:08 23.06.2022
Київська облрада ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої квартири внаслідок війни - голова ОВА

Київська облрада ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої квартири внаслідок війни - голова ОВА

20:20 22.06.2022
ППО збила над Одеською областю російську ракету

ППО збила над Одеською областю російську ракету

11:17 21.06.2022
На Київщині на сьогодні знайдено 1333 тіла загиблих українців – начальник облполіції

На Київщині на сьогодні знайдено 1333 тіла загиблих українців – начальник облполіції

11:04 19.06.2022
У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

У Вишгородському районі Київщини ППО збила ракету

07:22 19.06.2022
Збільшилася до 11 кількість постраждалих у результаті ворожого ракетного удару на Дніпропетровщині, одна людина в критичному стані

Збільшилася до 11 кількість постраждалих у результаті ворожого ракетного удару на Дніпропетровщині, одна людина в критичному стані

08:23 18.06.2022
Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

Українська ППО збила дві ракети над Одещиною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський назвав російські ракетні удари по Україні "показухою", яка стратегічно нічого не вирішує

Декілька вибухів сталося у Шевченківському районі Києва

Чотири вибухи сталися в Києві

Ракетний удар по Сарнах забрав життя трьох людей

По Рівненській області завдано двох ракетних ударів, у Сарнах є поранені

ОСТАННЄ

Двох людей госпіталізували в результаті влучення ракети до житлового будинку в Києві, під завалами є люди

У результаті ракетного обстрілу Києва в місті почалася пожежа в одному з багатоповерхових будинків, є постраждалі

У Харкові ворожа ракета пробила дах житлового будинку, пожежники врятували з-під завалів двох людей

Зеленський назвав російські ракетні удари по Україні "показухою", яка стратегічно нічого не вирішує

Блінкен і глава МЗС Туреччини обговорили питання важливості єдності НАТО

Попередньо окупанти випустили по Києву та області 14 ракет – нардеп Гончаренко

Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

На саміті G7 у Німеччині обговорять дії в умовах війни в Україні та її наслідків

За добу в зоні ОК "Південь" знищено 24 окупанти та 7 одиниць техніки, нанесено 5 авіаударів у скупчення противника

Рада на найближчому засіданні може розглянути питання призначення омбудсмена

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА