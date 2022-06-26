ППО збила одну з ракет, що летіла у бік Києва

Вранці в неділю на Київщині ППО збила одну з ракет, що летіли у напрямку столиці, уламки впали на околицях одного із селищ, повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні вранці ворог ударив по столиці. В області працювала ППО - збита одна ракета. Залишки ракети впали на околицях одного із сіл району. Руйнувань і постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що в неділю вранці в Києві в результаті обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлові будинки.