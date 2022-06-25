Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

Потяги № 35/36 Одеса — Перемишль і №54/53 Київ — Перемишль доберуться до кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у суботу.

Причина - пошкодження мережі на Польській залізниці, наголосила УЗ.

"Просимо вибачення за незручності і працюємо разом з польськими колегами над організацією пересадок і якнайшвидшим відновленням руху в напрямку Перемишля", - наголошується в повідомленні.