Події

15:13 25.06.2022

Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

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Потяги з Одеси та Києва прибудуть до Перемишля із запізненням до 5 годин – УЗ

Потяги № 35/36 Одеса — Перемишль і №54/53 Київ — Перемишль доберуться до кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин, повідомило АТ "Укрзалізниця" (УЗ) на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у суботу.

Причина - пошкодження мережі на Польській залізниці, наголосила УЗ.

"Просимо вибачення за незручності і працюємо разом з польськими колегами над організацією пересадок і якнайшвидшим відновленням руху в напрямку Перемишля", - наголошується в повідомленні.

Теги: #транспорт #польща #потяги #затримка

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