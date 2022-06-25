Найближчими днями температура повітря в Україні, крім Криму, підвищиться

У найближчі дві доби над більшою частиною території України формуватиметься область підвищеного тиску, зменшуючи вплив вологого повітря. Температура, за винятком Криму, дещо підвищиться, повідомив Укргідрометцентр.

В Україні в неділю, крім північних і більшості західних областей, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Криму 20-25°.

У Києві в неділю без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 26 червня найвища температура вдень була 32,2 в 1939 і 2021 роках, найнижча вночі 7,2 в 1949 році.

У понеділок в Україні без опадів, тільки в Криму помірні, в південних, вдень і в західних областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-східний (у західних областях східний і південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 27-32°, в Криму 20-25°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°; вдень 27 червня 30-32°, 28 червня 33-35°.