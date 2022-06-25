У Солом'янському районі Києва впроваджують карантинні обмеження через виявлення зараженої сказом куниці

Головне управління Держпродспоживслужби у м. Києві інформує про зареєстрований випадок сказу у куниці у Солом'янському районі Києва, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

У відомстві зазначають, що у п'ятницю було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де було ухвалено рішення запровадити карантин на території Солом'янського району м. Києва (на території, обмеженій вулицями з перетинами просп. Лобановського з вул. Головка, вул. Головка з вул. Солом’янська, вул. Солом’янська з вул. Протасів Яр, вул. Протасів Яр з вул. М. Грінченка, вул. М. Грінченка з вул. Брожка, вул. Брожка з просп. Лобановського).

Крім того, планується також затвердити План заходів щодо ліквідації сказу в Солом'янському районі та недопущення поширення захворювання у Києві і визначити загрозливою зоною житлові та паркові масиви Солом'янського району, що прилягають до зони карантинних обмежень.

"Головне управління Держпродспоживслужби у Києві спільно з Об'єднанням ветеринарної медицини у Києві забезпечує організацію проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та загрозливій зоні. Також не допускається проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак у зоні карантинних обмежень," - наголошують у відомстві.

Там додають, що протягом червня 2022 року зареєстровано вже два випадки сказу на території Києва (Печерський і Солом'янський райони).