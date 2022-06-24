Російські окупанти змушують пенсіонерів і бізнесменів Мелітополя отримувати паспорти РФ – мер міста

Російські окупанти в Мелітополі змушують пенсіонерів і підприємців оформлювати паспорти громадян Російської Федерації через нібито неможливість в іншому випадку отримувати пенсії та займатися підприємницькою діяльністю, заявив міський голова Іван Федоров.

"Одним із найважливіших питань є паспортизація та оформлення підприємницької діяльності. Сьогодні рашисти... намагаються змусити насамперед наших пенсіонерів, наших підприємців оформлювати паспорти Росії. Як аргумент вони дають, що пенсіонери не зможуть отримувати пенсії, якщо не оформлять рашистських паспортів, а підприємці не зможуть провадити свою діяльність, якщо не отримають паспортів і не зареєструються в якійсь псевдоподатковій інспекції", – сказав він на брифінгу у п'ятницю.

Федоров спростував ці доводи окупантів, наголосивши, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо виплати пенсій, соціальних виплат і зарплат представникам бюджетної сфери. У разі реєстрації підприємців у будь-яких "податкових інспекціях" чи банківських структурах РФ, за словами мера Мелітополя, "це можна буде однозначно трактувати як порушення закону про колаборацію".

Джерело: https://youtu.be/nGLFJ0kEJTY