Події

16:41 24.06.2022

Затримано гендиректора комерційного підприємства, який не повернув Нацгвардії десять орендованих вертольотів

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Затримано гендиректора комерційного підприємства, який не повернув Нацгвардії десять орендованих вертольотів

У Кропивницькому затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства, який не повернув десять вертольотів, узятих в оренду у Національної гвардії, а надав їх у суборенду для використання в зонах дії місій ООН, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано та повідомлено про підозру генеральному директору комерційного підприємства за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією прокуратури, протягом 2002-2012 років одна із військових частин Нацгвардії України надала в оренду підприємству військове майно – десять вертольотів.

"Договором оренди було передбачено умову їх обов’язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності Місій Організації Об’єднаних Націй", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що з огляду на запровадження в Україні в лютому 2022 року воєнного стану військова частина звернулася до підприємства з вимогою повернути своє військове майно для виконання завдань за призначенням.

"Однак власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи отримувати прибутки від їх використання. Такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії України та інтересам оборони держави", - резюмують в Офісі генпрокурора.

Наразі підприємця затримано, вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого відділу Управління СБУ у Кіровоградській області.

 

Теги: #прокуратура #нацгвардія #вертольоти

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