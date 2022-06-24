Стефанчук: Надання Україні статусу кандидата до ЄС – визнання її досягнень у становленні демократичного суспільства

Надання Україні статусу кандидата до Європейського Союзу є визнаним її досягнень у становленні демократичного європейського суспільства, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Статус кандидата до ЄС – це визнання наших досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства. Міцності наших інституцій, які продовжують ефективно працювати навіть у часи повномасштабної війни", - сказав Стефанчук у спільному із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем зверненні до українського народу в п'ятницю.

За словами Стефанчука, надання Україні такого статусу – це потужний політичний меседж, який почують і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон, і кожен, хто допомагає наближати перемогу.

Стефанчук упевнений, що цей меседж "почують і в бункері" президента Росії Володимира Путіна.

"Ми не можемо змінити географію. Росія і далі буде нашим сусідом. Але це рішення змінило історію. І в цьому випадку історія перемогла географію", - наголосив спікер.

Він нагадав, що у Києві на місці, де Володимир Великий охрестив Київську Русь-Україну, встановлено колону Магдебурзького права.

"Сотні років по тому ця колона укріплена захисними щитами від російських куль і снарядів. Це красномовний символ, як хочуть знищити нашу культуру, нашу віру, наше право, нашу історію", - підсумував Стефанчук.

Відеозвернення зроблено на тлі колони Магдебурзького права в Києві.