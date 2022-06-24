США додатково надішлють в Україну системи HIMARS, снаряди, гранатомети, патрульні катери

Пентагон повідомив деталі про постачання чергової допомоги Україні.

У комюніке, випущеному оборонним відомством США, йдеться, що в Україну буде направлено "чотири системи HIMARS, 36 тис. снарядів, 18 бойових транспортних засобів, 1,2 тис. гранатометів, 2 тис. кулеметів, 18 патрульних катерів, вантаж запчастин та інше обладнання".

Раніше в четвер представник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі повідомив, що американська адміністрація оголосила про надання додаткової допомоги Україні в розмірі $450 млн.

"США оголосили про додаткову допомогу у сфері безпеки для України у розмірі $450 млн. До цього пакета входять РСЗВ і боєприпаси. Загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року становила $6,1 млрд", - сказав Кірбі.

Він додав, що з часу приходу до влади нинішньої американської адміністрації на допомогу Україні було виділено $6,8 млрд.