Події

07:13 24.06.2022

Учасники G7 обговорять заходи щодо посилення ізоляції РФ від світової економіки

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Учасники G7 обговорять заходи щодо посилення ізоляції РФ від світової економіки

Лідери G7 на саміті в Німеччині обговорять нові заходи, спрямовані на ізолювання Росії від світової економіки та порушення ланцюгів постачання для російського оборонного комплексу, повідомив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Серед цих пріоритетів для G7 - нові домовленості, націлені на ізоляцію Росії від глобальної економіки, створення перешкод для ланцюгів постачань російського оборонного сектора та продовження вжиття жорстких заходів проти обходу цих безпрецедентних санкцій", - повідомив журналістам Кірбі в четвер під час брифінгу в Білому домі.

За його словами, учасники саміту також планують досягти нових домовленостей для зниження цін на енергоносії та продовольство у світі.

Саміт лідерів G7 відбудеться 26-27 червня у ФРН.

Теги: #сша #плани #g7

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