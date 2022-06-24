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07:05 24.06.2022

ЄС продовжить роботу над санкціями для РФ з метою припинення війни в Україні

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ЄС продовжить роботу над санкціями для РФ з метою припинення війни в Україні

Європейський Союз продовжить роботу над санкціями для Росії, спрямованими на припинення війни, яку РФ веде проти України.

У висновках, ухвалених главами держав та урядів країн-членів ЄС на засіданні, зазначається, що "затвердження шостого пакета санкцій ЄС іще більше посилює тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України". "Роботу щодо санкцій буде продовжено, зокрема і стосовно посилення їх застосування та запобігання можливості їх обійти. Європейська рада закликає всі країни приєднатися до санкцій ЄС, особливо країни-кандидати", - йдеться у висновках.

Лідери ЄС також вважають за необхідне "швидко завершити роботу над рішенням Ради про внесення порушення обмежувальних заходів Союзу до списку злочинів ЄС".

Теги: #україна #єс #висновки

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