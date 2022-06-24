Події

07:03 24.06.2022

США виділяють Україні ще $450 млн для сфери безпеки

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США виділяють Україні ще $450 млн для сфери безпеки

 Американська адміністрація в четвер оголосила про надання додаткової допомоги Україні розміром $450 млн, повідомив на брифінгу в Білому домі представник Пентагону Джон Кірбі.

"США оголосили про додаткову допомогу розміром $450 млн допомоги, щоб допомогти Україні захистити свою демократію перед російською агресією. До цього пакета входять мобільні артилерійські ракетні системи (HIIMARS), десятки тисяч додаткових боєприпасів для вже наданих артилерійських систем і патрульних катерів, щоб допомогти Україні захистити своє узбережжя та водні шляхи. Загальна сума допомоги Україні з лютого 2022 року сягнула $6,1 млрд", - сказав Кірбі.

Він додав, що з моменту приходу до влади нинішньої американської адміністрації на допомогу Україні було спрямовано $6,8 млрд.

Теги: #сша #україна #допомога

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