Події

21:53 23.06.2022

Стефанчук про рішення Євроради: Українці це зробили разом із потужною підтримкою народів країн ЄС

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Стефанчук про рішення Євроради: Українці це зробили разом із потужною підтримкою народів країн ЄС

Надання Україні статусу країни-кандидата у члени Європейського союзу українці змогли отримати за потужної підтримки народів країн ЄС, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Замість тисячі слів. Україна виборола своє бажане роками "YES" від ЄС. Тепер офіційно: Україна – кандидат на членство в ЄС. Дякую всім! Українці це зробили разом із потужною підтримкою народів країн ЄС! А наступна зупинка: "Україна – країна-член ЄС"", – написав речник на своїй сторінці у фейсбуці.

Раніше президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата у члени Європейського союзу.

 

 

 

Теги: #єс #стефанчук

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