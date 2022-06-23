Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців

Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Сьогодні лідери країн-членів ЄС визнали Україну країною-кандидатом ЄС. Я надзвичайно радий цьому. Це визнання, що Україна належить до європейської родини, визнання всіх жертв, яких українці зазнали, починаючи з Майдану, й зазнають зараз, помираючи на полі бою, протистоячи несправедливій, неспровокованій агресії РФ. Зараз ваш європейський вибір зрозумілий - робота розпочнеться завтра, з усіма реформами ЄС, але сьогодні ми святкуємо", - сказав Маасікас у відеозверненні у твіттері в четвер.