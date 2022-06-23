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21:47 23.06.2022

Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців

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Посол ЄС: Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців

Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Сьогодні лідери країн-членів ЄС визнали Україну країною-кандидатом ЄС. Я надзвичайно радий цьому. Це визнання, що Україна належить до європейської родини, визнання всіх жертв, яких українці зазнали, починаючи з Майдану, й зазнають зараз, помираючи на полі бою, протистоячи несправедливій, неспровокованій агресії РФ. Зараз ваш європейський вибір зрозумілий - робота розпочнеться завтра, з усіма реформами ЄС, але сьогодні ми святкуємо", - сказав Маасікас у відеозверненні у твіттері в четвер.

 

Теги: #україна_єс

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