Інтерфакс-Україна
Події
21:00 28.05.2025

Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

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Премʼєр Фінляндії: ми мусимо знайти справедливі умови для торгівлі між ЄС та Україною

Прем’єр-міністр Фінляндської Республіки Петтер Орпо заявляє про необхідність пошуку справедливих умов торгівлі між Україною і Європейським Союзом, і готовий сприяти процесу.

"Для мене очевидно, що ми мусимо знайти справедливі торгові умови для торгівлі між ЄС та Україною", - сказав Орпо на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем в середу в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", яка позиція Фінляндії щодо торгової політики ЄС до України.

Він зазначив, що, звісно, є важкі питання, зокрема, щодо видів продукції, і на кого такі умови можуть тиснути.

"Але ми мусимо шляхи, яким чином торгувати, і в такий спосіб підтримувати економіку України. Я готовий сприяти розвʼязанню цього питання", - підкреслив премʼєр Фінляндії.

Як повідомлялося, Європейський Союз вирішив відновити квоти на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення 2022 року для підтримки українських фермерів, оновлені обмеження набудуть чинності 6 червня. Квоти стануть тимчасовим заходом, діятимуть до кінця 2025 року, і становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів. Наразі ЄС працює над переглядом поглибленої та всеохопної зони торгівлі між ЄС та Україною.

Теги: #україна_єс #фінляндія #премєр

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