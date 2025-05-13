Інтерфакс-Україна
Події
10:02 13.05.2025

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

2 хв читати
Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європейського парламенту заявила, що Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам Європейського союзу та Європейської комісії.

За словами Стефанішиної, Україна завершила і попередньо ухвалила на національному рівні проекти трьох стратегічних документів, які визначають бачення трансформації країни на період до членства України в Євросоюзі.

"Це бачення було втілено у трьох дорожніх картах: з верховенства права, реформування державного управління та функціонування демократичних інституцій. Крім того, ми також запропонували План дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України. Документ підготовлено в широкому діалозі з представниками меншин, але також враховує ключові питання, які піднімала одна з держав-членів ЄС. Ми завершуємо підготовку до представлення цих дорожніх карт країнам-членам ЄС та Європейській комісії", – цитує віцепрем'єрку Офіс євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції. 

Водночас вона наголосила, що основні зусилля щодо трансформацій зазначених сфер розпочалися задовго до того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, а також відзначила високий рівень цифровізації державних послуг, що значною мірою зменшує корупційні ризики.

Як повідомлялося, на початку травня Міжвідомча робоча група (МРГ), яка займається забезпеченням переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до стандартів ЄС, схвалила проєкти дорожніх карт трансформацій.

Теги: #україна_єс #стефанішина #реформи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:58 12.05.2025
Стефанішина в Брюсселі обговорить з єврокомісаркою Кос прогрес України на шляху до ЄС

Стефанішина в Брюсселі обговорить з єврокомісаркою Кос прогрес України на шляху до ЄС

18:34 09.05.2025
Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

Стефанішина впевнена, що позиція Мерца по Україні допоможе руху країни до ЄС

18:09 09.05.2025
Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

Стефанішина: на сьогодні домовленість з державами-членами ЄС і ЄК полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно

19:33 08.05.2025
Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

Стефанішина про вступ до ЄС: Несправедливо чути з Брюсселю "ви ж і так сильні, треба допомогти іншим".

19:12 08.05.2025
Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

Стефанішина: Рішення щодо незворотності шляху України до НАТО ухвалено союзниками, питання зараз - коли ми повернемося до дискусії

17:33 02.05.2025
Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

19:43 01.05.2025
Стефанішина та єврокомісарка Кос обговорили підготовку до відкриття перших переговорних Кластерів

Стефанішина та єврокомісарка Кос обговорили підготовку до відкриття перших переговорних Кластерів

18:21 01.05.2025
Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

Стефанішина про взаємини з Угорщиною: Є неприємне відчуття з приводу агресивної риторики, але є діалог і порозуміння

09:28 01.05.2025
Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

Стефанішина та віцепремʼєрка з євроінтеграції Молдови обговорили реалізацію євроінтеграційного порядку денного

18:30 30.04.2025
Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

Разом Україна і Молдова сильніші на переговорному шляху про вступ в ЄС - Стефанішина

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі з росіянами в Туреччині

Блокада пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин" розпочалась

ОСТАННЄ

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

Перший півфінал "Євробачення-2025" відбудеться у вівторок, українці за кордоном зможуть проголосувати за Ziferblat

Китайська ракета вивела на орбіту експериментальний супутник зв'язку

У Франції стартує 78-й Міжнародний Каннський кінофестиваль

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 2 людини, з них 1 дитина – Прокудін

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

У Мексиці застрелили кандидатку в мери, ще загинуло троє людей та троє постраждалих - ЗМІ

Росія стягує до Криму ППО з інших напрямків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА