Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції України Ольга Стефанішина на спеціальному засіданні Комітету з правових питань Європейського парламенту заявила, що Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам Європейського союзу та Європейської комісії.

За словами Стефанішиної, Україна завершила і попередньо ухвалила на національному рівні проекти трьох стратегічних документів, які визначають бачення трансформації країни на період до членства України в Євросоюзі.

"Це бачення було втілено у трьох дорожніх картах: з верховенства права, реформування державного управління та функціонування демократичних інституцій. Крім того, ми також запропонували План дій щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин України. Документ підготовлено в широкому діалозі з представниками меншин, але також враховує ключові питання, які піднімала одна з держав-членів ЄС. Ми завершуємо підготовку до представлення цих дорожніх карт країнам-членам ЄС та Європейській комісії", – цитує віцепрем'єрку Офіс євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції.

Водночас вона наголосила, що основні зусилля щодо трансформацій зазначених сфер розпочалися задовго до того, як Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, а також відзначила високий рівень цифровізації державних послуг, що значною мірою зменшує корупційні ризики.

Як повідомлялося, на початку травня Міжвідомча робоча група (МРГ), яка займається забезпеченням переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до стандартів ЄС, схвалила проєкти дорожніх карт трансформацій.