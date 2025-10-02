Україна не має чекати "зеленого світла" від Орбана, щоб рухатися вперед із реформами, – єврокомісарка Кос

Фото: https://www.facebook.com/marta.kosmarko/

Європейська комісарка із питань розширення та сусідства Марта Кос заявляє, що Україні не потрібно чекати на зміну позиції Угорщини, аби проводити необхідні реформи у рамках процесу вступу до Європейського союзу.

"Україні не потрібно чекати "зеленого світла" від пана Орбана, щоб рухатися вперед із необхідними реформами. Процес вступу має як технічну, так і політичну складові, але з технічної частини ми вже можемо просуватися", – наголосила Кос в ексклюзивному інтервʼю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Україна завершила етап скринінгу відповідності українського законодавства європейському в рекордні строки і готова рухатися вперед.

"Зараз Україна також здатна реалізовувати реформи. Наприклад, у першому кластері вже підготовлено три дорожні карти. Ми маємо план дій щодо національних меншин", – зазначила єврокомісарка.

Кос підкреслила, що реформи можна впроваджувати без очікування формального завершення кожного етапу переговорів.

"Головна вимога процесу вступу – це трансформація, і ця трансформація можлива. Реформи можуть впроваджуватися без проходження кожного формального кроку процедури", – додала вона.

Водночас Марта Кос зазначила, що "триває робота над пошуком рішень для забезпечення одностайності серед країн-членів ЄС, коли це буде необхідно для подальшого просування України на шляху до членства".