Інтерфакс-Україна
Події
15:16 15.07.2025

Мінекономіки, представники організацій роботодавців та працівників підписали меморандум щодо реформи ринку праці в Україні

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Мінекономіки, представники організацій роботодавців та працівників підписали меморандум щодо реформи ринку праці в Україні
Фото: https://www.facebook.com/

Міністерство економіки України та представники організацій роботодавців і працівників підписали тристоронній меморандум щодо реформи ринку праці в країні,

Як повідомляється на сайті Мінекономіки, меморандум підписано під час URC-2025 у Римі за участі та підтримки Ради Європи (CoE), Європейської Комісії (ЄК), Міжнародної організації праці (МОП), Світового банку (СБ), Європейської конфедерації профспілок (ETUC).

"Це важливий крок до ухвалення нового Трудового кодексу, що забезпечує баланс між захистом працівників і гнучкістю для роботодавців. Ми розробляємо сучасне трудове законодавство у тісному партнерстві з профспілками, роботодавцями, ЄС, Радою Європи, МОП та Світовим банком - щоб зробити ринок праці України справедливішим, прозорішим і наближеним до європейських стандартів. Це ключовий елемент нашого шляху до членства в ЄС”, - процитувало відомство першу віцепрем’єрку - міністерку економіки Юлію Свириденко,

У міністерстві додали, що протягом останнього року Україна зробила значні кроки з модернізації трудового законодавства. Запропонований Трудовий кодекс є всеосяжною реформою, що має на меті посилення ролі соціального діалогу між працівниками, роботодавцями та державою, сприяння гендерній рівності та інклюзивній зайнятості, а також підвищення прозорості, справедливості та відповідності стандартам ЄС, Ради Європи та МОП.

У свою чергу, меморандум є спільним зобов’язанням сторін щодо збалансованої реформи ринку праці, яка базується на цінностях гідної праці, соціального діалогу та поваги до гідності, із залученням Європейської комісії, Ради Європи, МОП та інших міжнародних партнерів.

На думку міністерки праці та соцполітики Італії Маріни Ельвіри, підписаний документ є підґрунтям для ефективного процесу реформування трудового законодавства.

"Підвищення якості робочих місць, посилення соціального захисту, розвиток соціального діалогу та забезпечення рівних можливостей - це ключові елементи для того, щоб відновлення України було орієнтованим на людину, стало сталим та інклюзивним. Міністерство праці Італії готове поділитися своїм досвідом із Мінекономіки України, щоб підтримати реформу і забезпечити ефективний соціальний діалог",  - додала вона.

Документ також підтримала виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Роксана Мінцату. На її думку, це важливий крок до створення більшої кількості якісних робочих місць, розширення соціального захисту та просування гендерної рівності.

Генсекретар Ради Європи Ален Берсе зазначив, що Україна є учасником Європейської соціальної хартії CoE з 2006 року та провадить масштабну соціальну та трудову реформу. На його думку, шлях України до євроінтеграції лише посилив увагу до цього процесу, тому поточна реформа трудового законодавства є важливим кроком до приведення у відповідність із стандартами CoE у цій сфері.

Він запевнив, що CoE готова продовжувати підтримку українських партнерів не лише у реформуванні правової бази, а й у забезпеченні її ефективного впровадження на благо всіх українців.

У МОП також вважають реформу трудового законодавства в Україні важливим кроком.

"Ми готові підтримувати український уряд та соціальних партнерів у цих зусиллях, спираючись на міжнародні трудові стандарти та соціальний діалог", - наголосила заступниця гендиректора МОП Селест Дрейк.

За словами заступниці міністра економіки України Тетяни Бережної, у фокусі реформи будуть гідна праця та рівні можливості для всіх, соціальний діалог як основа управління ринком праці, а також європейські стандарти.

"Особисто для мене ця подія (підписання меморандуму - ІФ-У) - момент, коли стало зрозуміло: ми більше не повернемось до Трудового кодексу 1972 року. Ми створюємо право майбутнього, яке відображає сучасну Україну, її силу, її європейський вибір і повагу до людини", - наголосила вона в своєму дописі в Facebook.

Теги: #меморандум #мінекономіки #співпраця #реформи

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