МЗС Німеччини прокоментувало законопроєкт щодо НАБУ і САП: незалежність антикорупційних органів залишається ключовою для реформ в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментувало законопроєкт про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши на важливості збереження їхньої незалежності.

"Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна й надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом", — йдеться в коментарі опублікованому в Х у вівторок.

Джерело: https://x.com/GermanyDiplo/status/1947660947881128168