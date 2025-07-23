Інтерфакс-Україна
Події
01:20 23.07.2025

МЗС Німеччини прокоментувало законопроєкт щодо НАБУ і САП: незалежність антикорупційних органів залишається ключовою для реформ в Україні

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Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментувало законопроєкт про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши на важливості збереження їхньої незалежності.

"Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна й надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом", — йдеться в коментарі опублікованому в Х у вівторок.

Джерело: https://x.com/GermanyDiplo/status/1947660947881128168

Теги: #німеччина #реформи #сап #набу

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