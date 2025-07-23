01:20 23.07.2025
МЗС Німеччини прокоментувало законопроєкт щодо НАБУ і САП: незалежність антикорупційних органів залишається ключовою для реформ в Україні
Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментувало законопроєкт про позбавлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши на важливості збереження їхньої незалежності.
"Незалежність і сила антикорупційних інституцій України були ключовими для реформ останніх років. Україна й надалі оцінюватиметься за їхнім прогресом", — йдеться в коментарі опублікованому в Х у вівторок.
Джерело: https://x.com/GermanyDiplo/status/1947660947881128168