02:02 10.09.2025

Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з місією МВФ, повідомляє Міненерго в Телеграм у вівторок.

Темами обговорення на зустрічі була поточна ситуація в енергосистемі України, підготовка до осінньо-зимового періоду та реалізація реформ в рамках інтеграції з ЄС. 

"У розмові не оминули увагою останні обстріли росією енергетичної інфраструктури України. Світлана Гринчук розповіла колегам про роботу, яка виконується для швидкого ремонту та відновлення об’єктів, а також про наші потреби для посилення їх захисту", - пише телеграм-канал Міненерго.

"Співрозмовники актуалізували поточний статус по кожній з євроінтеграційних реформ. Зокрема, щодо інтеграції українського енергетичного ринку з ринком ЄС, посилення незалежності НКРЕКП, спрощення дозвільних процедур для розвитку відновлюваної енергетики. Маємо хороший прогрес, який відзначають і наші партнери", - сказано в повідомленні. 

Учасники зустрічі також обговорили реформи, передбачені в рамках виконання Плану України, зокрема продовження реформи корпоративного управління в енергетичному секторі України.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/4515

Теги: #мвф #озп #реформи #міненерго

