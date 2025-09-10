Гринчук на зустрічі з місією МВФ обговорила підготовку до ОЗП та реформи в енергетиці

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела зустріч з місією МВФ, повідомляє Міненерго в Телеграм у вівторок.

Темами обговорення на зустрічі була поточна ситуація в енергосистемі України, підготовка до осінньо-зимового періоду та реалізація реформ в рамках інтеграції з ЄС.

"У розмові не оминули увагою останні обстріли росією енергетичної інфраструктури України. Світлана Гринчук розповіла колегам про роботу, яка виконується для швидкого ремонту та відновлення об’єктів, а також про наші потреби для посилення їх захисту", - пише телеграм-канал Міненерго.

"Співрозмовники актуалізували поточний статус по кожній з євроінтеграційних реформ. Зокрема, щодо інтеграції українського енергетичного ринку з ринком ЄС, посилення незалежності НКРЕКП, спрощення дозвільних процедур для розвитку відновлюваної енергетики. Маємо хороший прогрес, який відзначають і наші партнери", - сказано в повідомленні.

Учасники зустрічі також обговорили реформи, передбачені в рамках виконання Плану України, зокрема продовження реформи корпоративного управління в енергетичному секторі України.

Джерело: https://t.me/energyofukraine/4515