Події

18:50 23.06.2022

Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб

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Із Лисичанська вдалося евакуювати 34 осіб

"Тиха" евакуація триває, з Лисичанська забрали 34 людей, повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Щодня поліцейські, ДСНСники, одразу декілька груп волонтерів вивозять охочих евакуюватися, яких із посиленням обстрілів стало в рази більше. Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумвантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 людини", - написав Гайдай у фейсбуці.

Він наголосив, що волонтери також щодня збирають охочих по селах громад.

"У рейсах постійно є діти, після чотирьох місяців пекла вони нарешті знову почнуть жити спокійно", - додав голова ОВА.

 

Теги: #евакуація #лисичанськ

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