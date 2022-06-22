СБУ запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ

Служба безпеки України запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ на суму понад 10 млн грн і заблокувала мільйонні активи видобувної компанії РФ, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"СБУ ліквідувала чергову загрозу обороноздатності нашої держави - схему присвоєння комплектувальних до бойових літаків на одному з держпідприємств в Одесі. Зловмисники намагалися незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів на загальну суму понад 10 млн грн", - розповів Дехтяренко у відеоповідомленні у телеграм-каналі СБУ.

За його словами, завдяки реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше ніж півтисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки.

"Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники списували комплектувальні як непридатні до використання та складували їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагалися провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин та агрегатів", - додав Дехтяренко.

Наразі, за його словами, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Житомирській області, як повідомив речник української спецслужби, за матеріалами СБУ накладено арешт на активи російського та білоруського промислових підприємств на суму понад 30 млн грн, їхніми кінцевими бенефіціарами є представники кремлівських бізнес-структур.

Також речник СБУ розповів, що на Закарпатті військова контррозвідка СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке нелегально переправляло чоловіків призовного віку через кордон.

Крім того, за словами Дехтяренка, на Полтавщині за матеріалами СБУ до 15 років в'язниці засуджено дев'ятьох бойовиків "ДНР", які воювали проти України.