Ворог атакував Сумщину дронами-камікадзе, четверо людей постраждали

Російські війська атакували Краснопільську громаду Сумської області за допомогою дронів-камікадзе, постраждали чотири особи, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранено, з них двоє у тяжкому стані у лікарні. Також пошкоджено автомобіль", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що окупанти у вівторок удень здійснили чотири мінометні обстріли, а також з інших видів зброї.

"Загалом 42 прильоти на територію громади", - зазначив він.

За його словами, росіяни били, зокрема, і по населених пунктах, в результаті пошкоджено будинки, господарські будівлі, школу та сільську раду.

Також ворожими снарядами знищено парк в одному з населених пунктів громади.