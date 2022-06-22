Ворог атакував Сумщину дронами-камікадзе, четверо людей постраждали
Російські війська атакували Краснопільську громаду Сумської області за допомогою дронів-камікадзе, постраждали чотири особи, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні була атака з дронів-камікадзе на території громади. Четверо людей поранено, з них двоє у тяжкому стані у лікарні. Також пошкоджено автомобіль", - написав Живицький у телеграм-каналі.
Також він повідомив, що окупанти у вівторок удень здійснили чотири мінометні обстріли, а також з інших видів зброї.
"Загалом 42 прильоти на територію громади", - зазначив він.
За його словами, росіяни били, зокрема, і по населених пунктах, в результаті пошкоджено будинки, господарські будівлі, школу та сільську раду.
Також ворожими снарядами знищено парк в одному з населених пунктів громади.