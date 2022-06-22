Події

06:27 22.06.2022

За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

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За уточненими даними, внаслідок артобстрілу Чугуєва 6 людей загинули, ще 6 поранені

Артилерійський обстріл Чугуєва Харківської області, скоєний російськими військовими у вівторок близько 18:00, розслідується як порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), за уточненими даними, шестеро людей загинули, ще шестеро поранені, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Унаслідок ворожого вогню загинули шестеро людей, ще шестеро цивільних дістали осколкових поранень. Пошкоджено багатоповерховий будинок, торговельні павільйони та автостанцію", - йдеться у повідомленні.

Першочергові слідчі дії проводить Чугуївське райуправління поліції ГУ Нацполіції в Харківській області. Надалі матеріали кримінального провадження буде передано за підслідністю до УСБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, раніше у вівторок увечері голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу Чугуєва у вівторок увечері шестеро людей загинули, четверо дістали поранень.

Теги: #жертви #обстріли #харківщина

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