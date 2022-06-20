Окупанти наступають у Луганській області, Лисичанськ під постійними обстрілами

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє про вкрай тяжку ситуацію по всій лінії Луганського фронту станом на вечір, 20 червня.

"Констатуємо, що орки починають широкомасштабний наступ у нашій області, вони нагромадили достатню кількість резервів, і сьогодні у вогні усі вільні населені пункти області", - написав Гайдай у телеграмі.

За його словами, у Сєвєродонецьку українські війська контролюють лише територію заводу "Азот", бої тривають вже в промзоні, а сусідній Лисичанськ перебуває під постійним обстрілом. "Цілий день страждає від масованих російських обстрілів Лисичанськ. Кількість жертв встановити поки що неможливо", - повідомив голова обладміністрації.

Він повідомив, що окупанти наступають уздовж траси "Лисичанськ-Бахмут", прилеглі до неї населені пункти також перебувають під постійними обстрілами.

При цьому Гайдай наголосив, що українські військові не перебувають в оточенні, "більше того – завдають суттєвих втрат ворогу".