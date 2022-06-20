Зеленський обговорив із президентом італійської конфедерації підприємців збільшення присутності італійського бізнесу та участь у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Загальної конфедерації промисловців та підприємців Італії "Конфіндустріа Італія" Карло Бономі та назвав важливим проявом активної підтримки України, зокрема майбутнього членства в ЄС, початок роботи представництва конфедерації в Україні, повідомляється на сайті глави держави у понеділок.

"Відкриття офісу Конфіндустрії в Києві якраз є знаковою подією та потужним сигналом усім іноземним інвесторам", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив на інтересі української сторони до посилення співпраці з італійським бізнесом та відомими компаніями, які могли б допомогти у відновленні та модернізації економіки України. Він висловив зацікавленість в участі італійських компаній у реалізації проєктів щодо відновлення зруйнованої під час бойових дій інфраструктури, соціальних об'єктів та житлових комплексів.

Сторони окремо обговорили сфери майбутньої співпраці. "Допомога Конфіндустрії у запуску виробництва на території України, створення нових робочих місць є вкрай важливою для працевлаштування українців, які втратили роботу в результаті бойових дій", – підсумував Зеленський.

Про свою зустріч із Бономі повідомив також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши її "корисною".

"Війна – це час випробувань, але й час можливостей. Ми вітатимемо більше італійських підприємств і заохочуватимемо їх до вивчення нових можливостей, які може запропонувати Україна", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.