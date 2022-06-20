Події

20:58 20.06.2022

Зеленський обговорив із президентом італійської конфедерації підприємців збільшення присутності італійського бізнесу та участь у відновленні України

1 хв читати
Зеленський обговорив із президентом італійської конфедерації підприємців збільшення присутності італійського бізнесу та участь у відновленні України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Загальної конфедерації промисловців та підприємців Італії "Конфіндустріа Італія" Карло Бономі та назвав важливим проявом активної підтримки України, зокрема майбутнього членства в ЄС, початок роботи представництва конфедерації в Україні, повідомляється на сайті глави держави у понеділок.

"Відкриття офісу Конфіндустрії в Києві якраз є знаковою подією та потужним сигналом усім іноземним інвесторам", – наголосив Зеленський.

Президент наголосив на інтересі української сторони до посилення співпраці з італійським бізнесом та відомими компаніями, які могли б допомогти у відновленні та модернізації економіки України. Він висловив зацікавленість в участі італійських компаній у реалізації проєктів щодо відновлення зруйнованої під час бойових дій інфраструктури, соціальних об'єктів та житлових комплексів.

Сторони окремо обговорили сфери майбутньої співпраці. "Допомога Конфіндустрії у запуску виробництва на території України, створення нових робочих місць є вкрай важливою для працевлаштування українців, які втратили роботу в результаті бойових дій", – підсумував Зеленський.

Про свою зустріч із Бономі повідомив також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши її "корисною".

"Війна – це час випробувань, але й час можливостей. Ми вітатимемо більше італійських підприємств і заохочуватимемо їх до вивчення нових можливостей, які може запропонувати Україна", - написав Кулеба у твіттері в понеділок.

 

 

Теги: #президент #італія #співпраця

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 20.06.2022
Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Беном Стіллером

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Беном Стіллером

20:13 20.06.2022
Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

19:52 20.06.2022
Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді онлайн

07:06 20.06.2022
Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

Франческо Рокка переобраний президентом МКЧХ

21:07 18.06.2022
Велика Британія невпинно працюватиме для забезпечення міцного миру в Україні - Джонсон

Велика Британія невпинно працюватиме для забезпечення міцного миру в Україні - Джонсон

20:09 18.06.2022
Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

Зеленський пропонує Раді ратифікувати конвенцію Ради Європи щодо запобігання насильству проти жінок

15:53 17.06.2022
Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

Італія з 21 червня запустить обмін готівкової гривні на євро для українських біженців

07:39 17.06.2022
Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

Макрон вважає за можливий свій візит до Росії за певних умов

18:10 16.06.2022
Драгі: Італія підтримуватиме Україну на її шляху до ЄС

Драгі: Італія підтримуватиме Україну на її шляху до ЄС

19:28 15.06.2022
Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Ексмеру Києва Черновецькому повідомлено про підозру щодо факту поширення публічних закликів до зміни кордонів території України

ЄС має зробити для України трохи більше, ніж для своїх членів – Зеленський на Global Policy Forum

В Україні з'явиться спеціальний представник у справах Африки – Зеленський

Ціни на продовольство донесли війну в Україні до африканських родин – Зеленський

ОСТАННЄ

На сході України знищено 2 склади боєприпасів та 20 одиниць техніки окупантів

У результаті обстрілів на Донеччині загинули три людини, дві – поранені

Близько 200 окупантів дезертирували після боїв під Ізюмом і ховаються по лісах

Окупанти посилили обстріл Харкова та області, за день у регіоні троє загиблих і двоє поранених

Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

Справу суддів ОАСК направлено до суду

Окупанти наступають у Луганській області, Лисичанськ під постійними обстрілами

Президент Євроради Мішель пише лідерам ЄС, що на саміті він запросить їх надати Україні статус кандидата в члени ЄС

МЗС України закликає міжнародні організації допомогти українцям, переміщеним до РФ проти їхньої волі

Унаслідок ракетного обстрілу Одещини у понеділок є постраждалі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА