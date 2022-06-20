Події

20:13 20.06.2022

Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

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Байден назвав "малоймовірним" відвідування України в рамках поїздки до Європи

Президент США Джозеф Байден заявив у понеділок, що він "навряд чи" відвідає Україну, коли вирушить до Європи найближчими вихідними, пише CNN у понеділок.

"Це залежить від обставин", - сказав Байден, відповідаючи на запитання журналістів, чи він все ще планує відвідати Україну, додавши, що він не хоче "створювати додаткові труднощі для українців".

На чергове питання, чи очікується, що він поїде туди у рамках поїздки до Німеччини та Іспанії на саміти G7 і НАТО, президент США відповів: "У цій поїздці малоймовірно".

Байден не відвідував Україну від початку широкомасштабної агресії РФ. Натомість він направляв в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна, а також першу леді Джилл Байден.

На запитання, чи впевнений він, що Україна стане членом Європейського Союзу, Байден сказав журналістам, що, на його думку, це станеться "дуже ймовірно".

 

 

 

Теги: #сша #президент #візит

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