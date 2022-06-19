Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,4 млн біженців з України, в лідерах Польща, Німеччина та Чехія - ООН

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом 16 червня 2022 року становила 3,207 млн, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

Порівняно з даними від 1 червня, зростання становило майже 0,5 млн, зокрема за останній тиждень – 0,2 млн, значний внесок у цю цифру додало оновлення даних у Німеччині, Франції та Великій Британії.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту в Польщі - 1 млн 169,5 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 18 червня прибуло 4,166 млн осіб, а в зворотному напрямку відбуло в Україну 2,195 млн.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де число зареєстрованих для тимчасового захисту біженців з України становило відповідно 641,39 тис. і 373,82 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, свідчить, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис.біженців з України. Виходячи з представлених даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту в цій країні.

У Чехії ситуація, згідно з інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі прибулі - 373,82 тис. з 373,97 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що, ймовірно, пов'язано з особливістю їхнього обліку. Винятком, подібним Німеччині, є тільки Румунія – 37,83 тис. зі статусом з 90,3 тис. зафіксованих в країні біженців, Естонія – 27,49 тис. з 42,26 тис. та Італія - 97,31 тис. з 129,62 тис.

Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 119,74 тис., Франції – 87,97 тис., Словаччині – 78,11 тис. (з 270 тис. чистого припливу через кордон з початку війни), Австрії – 71,83 тис., Великої Британії – 70,5 тис., Нідерландах – 64,48 тис. і Швейцарії – 55,92 тис.

Водночас у Литві за тиждень число біженців зі статусом тимчасово захисту скоротилося з 53,89 тис. до 46,55 тис.

Поруч йдуть Бельгія - 46,85 тис., Португалія – 42,15 тис., Швеція – 38,05 тис., Ірландія – 36,91, Данія – 28,29 тис., Латвія – 26,8 тис. і Фінляндія – 26,75 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Угорщині – 24,45 тис., Норвегії – 18,51 тис., Греції – 14,89 тис., Хорватії – 14,26 тис. і на Кіпрі – 13,05 тис.

Крім того в статистиці ООН про тих, хто отримав статус тимчасового захисту, представлені біженці України в Словенії – 7,1 тис., Люксембурзі – 5,25 тис., Чорногорії – 3,98 тис., Ісландії – 0,9 тис., на Мальті – 0,92 тис., в Сербії та Косові – 0,75 тис. і Ліхтенштейні – 0,22 тис.

Крім того в таблиці є дані з Болгарії, можливо внесені з помилкою: згідно з ними там було зафіксовано 79,2 тис. біженців з України, проте статус захисту отримали 114,88 тис.

ООН також назвала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, проте немає даних про отримання ними статусу: Молдова – 85,5 тис., Грузія – 20,39 тис., Азербайджан – 4,84 тис., Албанія – 1,53 тис., Північна Македонія – 1,21 тис., Вірменія – 0,49 тис. і Боснія та Герцеговина – 0,33 тис.

Туреччина, де тижнем тому було вказано 145 тис. біженців з України, тепер з даних виключена.

Окремо варто вказати Росію і Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 230,8 тис. і 16,66 тис. осіб. В інформації ООН зазначається, що в РФ зафіксовані всі люди, що перетнули кордон, тоді як у Білорусі – 9,01 тис. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН на 16 червня, з України з початку війни виїхало 7,704 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ і Білорусі) 2,559 млн. Згідно з цією інформацією, загальне число біженців з початку війни ООН оцінює приблизно в 4,9 млн осіб, зокрема в Росію – понад 1,2 млн осіб.

Число внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війну УВКБ ООН оцінює більше ніж в 7,1 млн. Крім того близько 15,7 млн осіб, за оцінками організації, потребують гуманітарної допомоги та захисту.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року в світі було всього 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких в Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору в світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало в 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.