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14:31 18.06.2022

Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

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Наступного місяця уряд представить План відновлення України United24 - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наступного місяця уряд представить План відновлення України United24.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, що передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилася патронувати відновлення Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирську область. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв прем'єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відновленні і розвитку Києва та Київської області", - сказав Шмигаль під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті.

Він зазначив, що Україна формує амбітний план відновлення і вірить, що британські компанії відіграють одну з ключових ролей у цьому відновленні.

"Адже сьогодні Велика Британія і британський народ стоїть пліч-о-пліч з нами в цей надскладний момент нашої історії. І я впевнений, що так буде і далі", — наголосив Шмигаль.

За його словами, вже зараз сума інфраструктурного збитку досягла $104 млрд, а в результаті обстрілів російської армії зруйновані або пошкоджені щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Шмигаль зазначив, що загальний розмір програми відновлення український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.

"Тому ми говоримо, що перемога України на полі бою – це 50% перемоги. Решта 50% - це відновлення нашої держави, трансформація нашої економіки, енергетики та інфраструктури", - наголосив глава уряду.

 

Теги: #план #united24

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